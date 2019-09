Napoli: cosa deve aggiustare Ancelotti

Il Napoli di Ancelotti sta incontrando alcune problematiche tattiche. L’allenatore deve cercare di risolverle

A volte i gol subiti possono essere sinonimo di sfortuna o di meriti degli avversari. Tuttavia, tutti i dati confermano come il Napoli di Ancelotti in queste prime 3 giornate non solo abbia concesso tante reti: ha proprio subito tante occasioni da rete.

Se si guarda la statistica degli Expected Goals, per il momento i partenopei sono la sesta peggiore squadra italiana per gol attesi concessi. L’enorme cifra di 5.26 in 3 match. Ancelotti deve quindi migliorare la tenuta in non possesso dei suoi, soprattutto nelle transizioni difensive.