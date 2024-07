Napoli, Conte plasma la difesa: i nuovi, il mercato e il nodo Di Lorenzo, le ultime

Le ultime sulla difesa del nuovo Napoli di Antonio Conte, tra nuovi arrivi, mercato e i dubbi legati a Di Lorenzo

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla difesa del Napoli, che in questi giorni si sta rimettendo al lavoro sotto la guida di Antonio Conte. Oggi a rapporto i due nuovi acquisti Spinazzola e Rafa Marin, per la prima volta a Castelvolturno. Per quanto riguarda invece il mercato si aspetta solo la firma, tra oggi e domani, di Alessandro Buongiorno che ieri ha salutato i suoi ex compagni e tifosi del Torino.

Intanto si lavoro anche per arrivare a Hermoso: svincolatosi dall’Atletico Madrid, il difensore piaceva anche all’Inter che però ha fatto un passo indietro, lasciando la strada libera agli azzurri. Un post sui social, una tazzina di caffè e un cuore azzurro, hanno scatenato i tifosi. Infine il nodo Di Lorenzo: c’è stato l’incontro tra il presidente De Laurentiis e Mario Giuffredi, ma senza fumata bianca. I dubbi rimangono e il capitano non ha ancora detto chiaramente di voler rimanere. Le parti si rivedranno la prossima settimana, quando il calciatore arriverà al ritiro di Dimaro.