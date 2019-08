Napoli, Gaetano: «L’anno scorso in Primavera, ora sfido Messi»

Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, ha parlato delle sue emozioni provate nel corso della sfida di ieri contro il Marsiglia

Nella serata di ieri, il Napoli ha battuto per 1-0 il Olympique Marsiglia in amichevole. Protagonista in positiva del match è stato il centrocampista azzurro Gianluca Gaetano.

Il giovane talento del Napoli è stato intervistato da Sky Sport per parlare delle sue emozioni provate ieri sera: «Stiamo facendo un ottimo lavoro, grazie alle cose fatte in allenamento che riportiamo poi in partita. Sono napoletano e darò sempre tutto per questa maglia. Emozione? Per me è incredibile, lo scorso anno giocavo in Primavera, ora sfido il Barcellona di Suarez e Messi».