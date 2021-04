Napoli, Gattuso sa come si batte la Juventus: i numeri

Gennaro Gattuso sa come vincere contro la Juventus. L’allenatore del Napoli ha un bilancio più che positivo da allenatore azzurro contro i bianconeri

Dopo rinvii e contro rinvii, questo pomeriggio si gioca finalmente Juventus-Napoli; recupero della 3a giornata di campionato. All’Allianz Stadium scendono in campo due squadre da sempre rivali, che nell’ultimo anno si sono anche giocate due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. E in ottica scontro diretto, Gennaro Gattuso sa bene come battere i bianconeri.

Da allenatore azzurro infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Ringhio ha vinto in tre dei quattro incontri disputati. La prima volta fu nel gennaio 2020, con conquistato 2-1 nel suo primo periodo partenopeo. Poi fu la volta a giugno della finale di Coppa Italia vinta ai calci di rigore e questo febbraio con l’1-0 firmato Insigne con la Juventus che andò a sbattere a più riprese contro il muro azzurro. Nel mezzo l’unica sconfitta, pesante; quella in finale di Supercoppa del Mapei Stadium per 2-0 che regalò il primo trofeo da allenatore a Pirlo.