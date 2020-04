Napoli Gattuso, si continua: c’è la fiducia da parte della società, il tecnico non eserciterà la clausola in scadenza ad aprile

Gennaro Gattuso rimarrà al Napoli, anche perché il tecnico degli azzurri ha la fiducia da parte di tutta la società partenopea, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Proprio per questo motivo Ringhio non eserciterà la clausola presente sul proprio contratto: se vuole il tecnico del Napoli ha a disposizione altri 20 giorni per potersi liberare ma, visto l’andamento, rimarrà sicuramente a Napoli.