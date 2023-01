Napoli, Giordano: «Osimhen decisivo come Maradona»

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato del momento della squadra di Luciano Spalletti. Le sue dichiarazioni

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Il Mattino.

PAROLE – «Osimhen decisivo come Maradona. Questo Napoli è una squadra che costruisce tante occasioni da gol. Ci sono tanti giocatori capaci di magie, ma ora come ora Osimhen sta vivendo un momento straordinario. È il terminale giusto ed è molto cresciuto. Ha una tenacia incredibile. Non si risparmia mai e il suo modo di vivere la partita sembra quello di un giocatore di altri tempi, di quelli che spendono fino all’ultima goccia di sudore in campo. Partita scudetto? Vincere darebbe al Napoli lo slancio. Dall’altra parte anche mentalmente per chi insegue vorrebbe dire iniziare a guardarsi più le spalle. E infatti credo che la Juve possa venire al Maradona per il pareggio e poi giocarsi tutto nel girone di ritorno».