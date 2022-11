Napoli, Giuntoli: «Questa squadra nasce nel 2021. Frizioni risolte e il grosso rimpianto si chiama Haaland»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha fatto un bilancio sin qui della stagione a Il Corriere dello Sport

«Qui a Napoli nessun miracolo, c’è un progetto pensato e sviluppato con competenza, impegno e coraggio. Il Covid ci ha imposto di cambiare direzione e dare un taglio ai costi. Questa squadra nasce nel 2021, lì abbiamo iniziato a pensare a possibili cambiamenti che poi sono arrivati. Kvara? La Guerra di Ucraina ci ha agevolato modificandone la valutazione. Ora con lui e il suo entourage avremo modo di parlare di rinnovo. Kim? C’è una clausola valida solo per l’estero. Ci tengo a chiarire questo, ed è variabile e legata al fatturato dell’acquirente».

DE LAURENTIIS – «Non nego ci siano stato attriti in passato, ma in un rapporto decennale può capitare. Lo considero un fuoriclasse perché ha una visione straordinaria del futuro. Le frizioni sono sparite in fretta e abbiamo ricominciato a dialogare scegliendo un’altra strada».

SPALLETTI – «Partecipa in maniera attiva alla costruzione della squadra. Il suo contratto scade a giugno ma c’è l’opzione del rinnovo fissato a favore della società».

RIMPIANTO – «Posso dire Haaland. Avevamo il contratto già firmato con il Salisburgo con il pagamento della clausola da 25 milioni. Ma lui preferì il Borussia Dortmund. Noi andammo poi su Victor, ma erano alla pari nelle nostre valutazioni».

SCUDETTO – «Lotteremo per restare lassù. Mai ci avrei creduto a inizio anno, ma abbiamo un allenatore bravissimo e credevamo tanto nei nostri acquisti».