Napoli, Graziani esalta Osimhen: «Quando parte è infermabile»

L’ex bomber italiano Ciccio Graziani ha esaltato le qualità dell’attaccante del Napoli Osimhen

Ciccio Graziani, storico ex bomber italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a Il Mattino ha esaltato le qualità di Victor Osimhen.

OSIMHEN INFERMABILE – «È una gazzella, perché quando parte nello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile, come Koulibaly. Osimhen ha qualità uniche. Ora deve solo consacrarsi e per farlo deve vincere: uno Scudetto o almeno la classifica dei marcatori di serie A. Deve migliorare nel gioco aereo».