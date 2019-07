Napoli, Icardi e Lozano per completare il 4231 di Ancelotti

Il cerchio del mercato del Napoli si stringe attorno all’argentino e al messicano, le due pedine che mancano allo scacchiere di Ancelotti

Dalle indicazioni che arrivano dal ritiro di Dimaro, il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti virerà sul 4-2-3-1 con il ritorno di Insigne sulla sinistra. Gli acquisti di Di Lorenzo, Manolas ed Elmas hanno sistemato numericamente la situazione per difesa e centrocampo. Anzi, nel pacchetto arretrato è ancora attesa l’uscita di Hysaj, in questo momento un lusso di troppo come terzo laterale destro per una sola maglia. Il mercato del Napoli ruoterà da adesso in poi sul puntellamento del reparto offensivo e su un sensibile aumento del relativo tasso di qualità e di pericolosità.

Incrociando le indicazioni di mercato con le necessità nel completamento della rosa, il cerchio si stringe attorno a due nomi: quello di Hirving Lozano, e soprattutto quello di Mauro Icardi. Quasi sfumato del tutto James e considerando la complessità della pista Pepè, il Napoli avanza nelle trattative per le altre due stelle rimaste nella lista degli obiettivi. Passi avanti significativi da registrare sulla situazione del bomber argentino: ottenerne un’apertura concreta, cosa per cui il Napoli lavora quotidianamente, può fare la differenza dal momento che l’Inter ha tutto l’interesse del mondo a non cederlo alla Juventus. L’ostacolo maggior nella trattativa poteva infatti essere rappresentato da un impuntarsi del giocatore a rifiutare le altre destinazioni.

Con il messicano invece, come raccontiamo da tempo, il grosso è fatto ed è stato più che altro il Napoli stesso ad aver lasciato la situazione in stand by per schiarirsi prima le idee in maniera definitiva. Tra l’altro il PSV, detentore del cartellino di Lozano, ha giocato ieri contro il Basilea nei preliminari di Champions e non è da escludere che tra i club ci sia stato anche un gentlemen agreement volto a riparlarne una volta che gli olandesi avranno superato l’impegno. El Chucky ha giocato ieri alto a destra nel 4-2-3-1, dove il Napoli ha ad oggi il solo Callejòn, in scadenza di contratto, come punto saldo. Mai hanno infatti convinto del tutto le alternative Ounas e Verdi, quest’ultimo in uscita a titolo definitivo. Con Icardi di punta e Milik e Mertens a ruotare come suoi partner, il Napoli completerebbe il reparto che per ora è definito soltanto a sinistra, dove con la coppia Insigne-Younes e i vari Zielinski, Fabiàn e lo stesso Mertens che possono adattarsi, Ancelotti si trova in una botte di ferro. Vendendo Hysaj e Verdi il Napoli sforerebbe ampiamente il tetto dei 100 milioni di ricavato dal mercato in uscita e potrebbe permettersi il doppio super colpo senza troppi patemi.