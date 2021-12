Napoli, infortunio Osimhen: presa l’impronta per la mascherina. Le ultime

Osimhen corre verso il recupero dopo l’infortunio al volto. Si lavora alla mascherina, con l’impronta del viso che è stata presa

Buone notizie in casa Napoli per quanto riguarda il recupero dall’infortunio di Osimhen. Il nigeriano è tornato a correre in campo la scorsa settimana e spera di poter rientrare almeno per l’inizio del prossimo anno.

Per tornare a giocare, l’attaccante avrà bisogno di una mascherina protettiva speciale e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata presa l’impronta del viso di Osimhen così da cominciare i lavori per produrla.