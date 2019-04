Partono oggi i lavori di smantellamento dei seggiolini in curva. I lavori continuano e rispetteranno la data di scadenza

Lo stadio San Paolo di Napoli, vera e propria cattedrale dei tifosi partenopei, è comunque un impianto datato che necessita di ristruttrazione. Al momento, proseguono i lavori per il rifacimento degli spalti. Oggi, sono cominciati i lavori di smantellamento dei seggiolini di tutto l’anello inferiore dello stadio.

Non verrà per ora interessato dai lavori, almeno fino all’ultima partita in casa del Napoli, l’anello superiore dello stadio. Si erano già svolti i lavori, invece, per distinti e tribuna centrale. I seggiolini saranno multicolore, a movimentare un azzurro dominante, simile a quanto visto per lo stadio dell’Udinese.