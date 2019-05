La ditta che sta lavorando al San Paolo potrebbe chiedere lo spostamento di Napoli-Inter. Spunta l’ipotesi Palermo. Le ultime

Novità in vista per Napoli–Inter, sfida in programma al San Paolo il prossimo 19 maggio? Restyling per lo stadio partenopeo con nuovi seggiolini, maxi-schermi e tanto altro. Lavori in corso per la sostituzione dei seggiolini dell’impianto, lavori che non termineranno per il 5 maggio, giorno della sfida con il Cagliari. L’azienda che si occupa dei lavori, la Triplesse, ha spiegato tramite il proprio amministratore delegato Carlo Perego, ha parlato a Radio Crc, dei lavori e ha chiesto lo spostamento della sfida tra Napoli e Inter in programma il 19 maggio: «Noi vorremmo chiedere lo spostamento della sfida con l’Inter, proprio come ha fatto l’Atalanta, e a breve inoltreremo richiesta formale».

Prosegue Perego: «Abbiamo lavorato anche il 1° maggio ma ci sono ancora tanti lavori da fare. E’ una mia idea al momento di cui valutare la fattibilità. Vorremmo avere tutto libero per lavorare fino al 30 giugno e non fare ulteriori sacrifici. Il nostro obiettivo è quello di arrivare pronti alle Universiadi. I nuovi seggiolini non saranno pronti contro il Cagliari, contro l’Inter invece sì. Non abbiamo difficoltà particolari, vogliamo lo spostamento solo per essere più sereni». Al momento però, non essendo pervenuta alcuna richiesta ufficiale per lo spostamento, come confermato dal Commissario straordinario per l’Universiade Gianluca Basile: «Non ci è arrivata alcuna richiesta, al momento il programma per i lavori allo stadio San Paolo non prevede alcun spostamento della gara tra Napoli ed Inter». Come sede per l’eventuale spostamento si è parlato del Barbera di Palermo.