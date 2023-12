Napoli, Mazzarri in ansia per Kvaratskhelia

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Kvaratskhelia, il georgiano non si è allenato nella giornata di ieri

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Kvaratskhelia, il georgiano non si è allenato nella giornata di ieri.

Mazzarri contro il Braga dovrà capire se potrà recuperare l’esterno offensivo che negli ultimi giorni, dopo la sfida dell’Allianz Stadium, è tornato con un po’ di febbre. Una situazione che lo staff medico sta monitorando per capire se possa recuperare. Lo scrive il Corriere dello Sport.