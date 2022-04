Napoli, la Premier chiama Osimhen: De Laurentiis fissa il prezzo

Calciomercato Napoli: Osimhen è finito nel mirino della Premier League e il presidente De Laurentiis avrebbe già fissato il prezzo del nigeriano

A gennaio è stato il Newcastle a tentare il Napoli con una maxi offerta da 100 milioni per Victor Osimhen, rimandata però al mittente dagli azzurri. In estate, però, qualcosa potrebbe cambiare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Arsenal e il Manchester United avrebbero seriamente messo nel mirino il bomber nigeriano per farne l’acquisto principe della prossima estate.

E Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a non tirarsi indietro se l’offerta dovesse raggiungere i 120 milioni posti da lui stesso come base per trattare la cessione di Osimhen. Ma l’ex Lille pensa solo al Napoli. C’è uno scudetto da conquistare, poi si penserà alla Premier League.