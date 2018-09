L’agente di Hysaj si lamenta delle critiche eccessive ricevute dal Napoli per la prima sconfitta stagionale con la Sampdoria

La roboante sconfitta del Napoli con la Sampdoria domenica scorsa ha fatto borbottare molti tifosi e dato spago agli sfottò dei simpatizzanti di altre squadre. Mario Giuffredi, agenti di Mario Rui ed Elseid Hysaj, ritiene che la squadra abbia ricevuto critiche decisamente eccessive e che molti di quelli che si lamentano non abbiano i titoli per farlo.

«A Napoli criticano tutti, ci sono tanti ex giocatori che non hanno fatto niente nella vita e credono di avere le competenze per giudicare. Molti che gravitano intorno all’ambiente Napoli fanno tutto in modo distruttivo. – ha detto il procuratore di Radio Kiss Kiss – Gli opinionisti della Juve dicono che ha faticato con due squadre che lottano per salvarsi? Il Napoli ha perso con una signora squadra e puoi perdere anche alla 20esimo, non solo all’inizio! Le altre società non hanno questa critica. Io ed i miei giocatori veniamo da una lunga gavetta, questi signori da una settimana all’altra dicono il contrario. Possono parlare per 10 anni, a noi non ci toccano neanche minimamente, abbiamo le spalle larghe! Parlano dei signori retrocessi con squadre di C! – ha aggiunto – Secondo voi un giocatore che sta in un club tra i più importanti d’Europa segue questi personaggi… Ho letto gente che diceva che bisognava vendere Hysaj, gli stessi dicevano in estate che non andava venduto assolutamente. ADL se seguisse questi personaggi dovrebbe rifare la squadra ogni anno. Dal tifoso lo accetto, ma addetti ai lavori devono essere coerenti, altrimenti devono andare pure loro in Curva. Non creano niente di positivo per la squadra».

Nel frattempo Hysaj, convocato dall’Albania, si è difeso in conferenza stampa dalle accuse di aver un rendimento migliore al Napoli rispetto a quello in Nazionale: «Dopo le partite mi sento a posto con me stesso. Io do sempre il 100%. Vengo qui con piacere per aiutare il mio paese. Voglio fare qualcosa di importante per il mio paese, il resto non mi interessa».