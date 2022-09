Napoli Liverpool, Benitez: «Kvaratskhelia minaccia numero uno per i Reds»

Il doppio ex Benitez ha parlato in vista del match di Champions League tra Napoli e Liverpool

Rafa Benitez, doppio ex di Napoli e Liverpool, in una intervista al The Times ha parlato in vista della partita di Champions League tra le due squadre.

LE PAROLE – «Al momento non vedo nel Liverpool grandi difficoltà strutturali. Al momento avrebbe bisogno di un’altra vittoria per trovare fiducia ma stasera dovrà fronteggiare pericoli che arriveranno in qualsiasi parte del campo. A Luciano Spalletti piace avviare l’azione da dietro e potrà contare su una minaccia enorme per gli avversari. Si chiama Kvicha Kvaratskhelia, un nome forse sconosciuto. Questo ragazzo gioca come ala sinistra, sa calciare e dribblare con entrambi i piedi, creare passaggi e fare gol. È dotato di grande ritmo e vuole sempre lasciare la sua impronta sulle gare».