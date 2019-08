Napoli, Lozano vicino. Pronte le alternative se l’affare non va in porto

Napoli fiducioso per l’arrivo di Lozano: De Laurentiis ha però preparato un piano B in caso di sorprese. Ecco i nomi

Hirving Lozano è l’obiettivo numero uno in casa Napoli: i partenopei vogliono investire cifre importanti per il messicano, ma nel mercato non bisogna dare nulla per scontato.

Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe preparato un piano B in caso di mancato acquisto del messicano, per evitare sorprese. I profili di riserva, sottolinea il Mattino, sarebbero quelli di Rodrigo De Paul dell’Udinese e di Josip Ilicic dell’Atalanta.