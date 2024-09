Napoli, Manna su Osimhen: «Vi svelo QUESTA COSA»

Giovanni Manna è tornato a parlare del caso Victor Osimhen, rimasto a Napoli nonostante la fine del calciomercato

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato prima della sfida contro il Parma della situazione riguardante Victor Osimhen e il suo futuro.

OSIMHEN – «Il calciomercato è ancora aperto in Arabia, ci sono tante opzioni ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di calciomercato. La situazione è molto chiara, fin dalla fine della scorsa stagione. Victor ha espresso l’assoluta volontà di non stare a Napoli, di non giocare per il Napoli, e noi abbiamo provato ad assecondarlo. Poi c’è una domanda e un’offerta, pensavamo di aver concluso una trattativa, ma non è andata a buon fine. Abbiamo acquisito Lukaku, tenuto Raspadori e Simeone e non era scontato. In questo momento manteniamo la nostra linea di coerenza tenuta fin dall’inizio: lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte»