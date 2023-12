Napoli, Mazzarri aspetta il Barcellona: «Sfida affascinante»

Tramite il sito ufficiale del Napoli, così Walter Mazzarri ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions.

LE PAROLE – «Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante».