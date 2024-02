Napoli, Mazzarri studia una sorpresa per il Milan

Walter Mazzarri vuole sorprendere il Milan con il suo Napoli e in settimana avrebbe lavorato a un effetto a sorpresa per la sua squadra

Walter Mazzarri vuole sorprendere il Milan con il suo Napoli e in settimana avrebbe lavorato a un effetto a sorpresa per la sua squadra.

Una possibile novità, come è stato durante la Supercoppa, potrebbe essere nel nuovo cambio modulo per gli azzurri. Ritorno alla difesa a 3 ma stavolta con il tridente in attacco: Kvara-Simeone e Politano. Il tecnico livornese studia le mosse per superare il Diavolo a San Siro.