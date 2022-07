Napoli, porte girevoli: Meret piace all’Empoli. Giuntoli ha quattro nomi sul taccuino

Porte girevoli in casa Napoli: Ospina sarà addio, Meret piace all’Empoli e Giuntoli studia il piano con quattro nomi nel mirino

In casa Napoli ci sono le porte girevoli. Non è l’unico nodo da sciogliere ma al momento è la situazione più complicata da capire. Con Ospina sarà addio visto il mancato rinnovo. Per Meret sembrava tutto delineato ma ora si è fatto sotto l’Empoli che lo considera il profilo ideale per il post Vicario.

In entrata Giuntoli ha quattro nomi nel taccuino. I primi due sono Navas del Psg e Kepa del Chelsea, entrambi in uscita dalle rispettive squadre. Leggermente dietro ci sarebbero Maximiano, cercato anche dalla Lazio, e il portiere svizzero Sommer. Lo scrive il Corriere dello Sport.