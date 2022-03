Napoli Milan, la curva del Maradona prepara la bolgia. Tutti i tifosi sono esortati a indossare sciarpe azzurre e a supportare i giocatori

Mancano ancora tre giorni alla partita, ma si sente già la tensione dei grandi match per Napoli Milan.

La curva B dello stadio Diego Armando Maradona ha rilasciato un comunicato nel quale esorta i tifosi a ostentare i colori del club durante la partita.

IL COMUNICATO – «È giunto il tempo di serrare i ranghi e tornare quelli di un tempo, niente di più di Napoli-Milan può riportare nel nostro animo quelle antiche suggestioni, quelle che hanno fatto sì che generazioni di figli di Partenope si legassero indissolubilmente a quei due colori. Ostentiamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di magica epopea. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che, nonostante le difficoltà fisiche e la quasi totale assenza di supporto da stadio per le vicissitudini che sappiamo, ha onorato al meglio quei sacri colori che decorano le nostre consunte bandiere. Domenica sera è il tempo del ritorno all’antico, del ritorno alle origini, è il tempo delle sciarpe tese, del in alto i cori e delle bandiere al vento. Napoli vestiti d’azzurro e sii bella più che mai. Tutti con la sciarpa».