Il Napoli sulle tracce di Patrick Cutrone. Il club azzurro potrebbe bussare alle porte del Milan per l’attaccante rossonero

Suggestione Patrick Cutrone per il Napoli. L’attaccante del Milan, alla sua seconda stagione tra i professionisti, non ha inciso come nella prima annata, quando ha sorpreso tutti a suon di gol.

L’attaccante classe ’98 potrebbe anche finire sul mercato. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli il futuro del giovane attaccante potrebbe essere ancora in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli, alla ricerca di un’alternativa di lusso per Milik.