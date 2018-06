Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo, monitorato da tempo dal Napoli, è finito anche nel mirino di Paris Saint-Germain

Stanislav Lobotka è la gallina dalle uova d’oro del Celta Vigo, che, in inverno, gli ha rinnovato il contratto fino al 2023, inserendo anche una clausola rescissoria del valore di 50 milioni di euro. Centrocampista alla Verratti, di cui spicca la continuità nelle prestazioni e lo sponsor decisamente importante: Marek Hamsik. I due sono amici, hanno spesso parlato di Napoli e del Napoli ed il Capitano del Napoli ha sempre elogiato le qualità del suo compagno di nazionale.

Piace al Napoli, ma non solo perchè dalla Slovacchia fanno sapere che Stano, come viene soprannominato il centrocampista, è finito anche sul taccuino del Paris Saint-Germain e la proprietà sarebbe pronta a versare i 50 milioni previsti dalla clausola per portarlo all’ombra della Torre Eiffel. Ed il Napoli che fa? Aspetta, attende che venga decifrato il futuro di Marek Hamsik, ammaliato dalle sirene provenienti dalla Cina. Se, come il presidente Aurelio De Laurentiis, qualche club asiatico si presenterà con la cifra richiesta dal club partenopeo, allora il numero 17 dirà addio a Napoli e lascerebbe una casella libera, che Lobotka potrebbe, poi, occupare. Le vie del mercato sono infinite, e stavolta portano tutte in Slovacchia.