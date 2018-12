Napoli, non si ferma Milik: record in Serie A per il polacco!

L’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, ha trovato tre gol in sei giorni: per lui è già record in Serie A

Vittoria facile per il Napoli, che piega il Frosinone con un secco 4-0. Il protagonista della partita è certamente Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha siglato una doppietta, soddisfano il proprio allenatore Carlo Ancelotti. Il mister dei partenopei ha scelto di schierarlo da titolare ed è stato premiato dalla punta. Ora Ancelotti può dirsi soddisfatto. Se prima Milik era oggetto di critiche, ora può rispondere coi numeri: ben tre gol in sei giorni (l’altro nel posticipo della scorsa giornata contro l’Atalanta) per il bomber. I gol odierni sono da vero numero nove: prima un colpo di testa, poi una rete da rapace d’area. Con la doppietta di oggi Milik, arriva inoltre a quota 7 gol in Serie A: record personale per lui, mai così prolifico da quando veste la maglia del Napoli.