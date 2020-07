Napoli, occhio a Osimhen: «Ammiro mio fratello e a lui piace il Manchester United»

Victor Osimhen, attaccante del Lille, ha parlato della sua infanzia e di suo fratello

Victor Osimhen, attaccante del Lille, è uno degli obiettivi del Napoli per l’attacco. Il nigeriano ha già anche fatto visite al club azzurro, ma una sua recente intervista potrebbe far spaventare i partenopei. A The Out of Home, infatti, Osimhen ha raccontato di sognare un’altra squadra.

MANCHESTER UNITED – «Per aiutare la famiglia, mio fratello maggiore smise di giocare. Era un attaccante come me. Io lo guardavo e volevo giocare insieme a lui. Ci ha aiutato tanto, per lui non è stato facile lasciare il calcio per sostenerci, ma è sempre stato il mio primo tifoso. E a lui piace il Manchester United».