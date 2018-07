Il Napoli cerca un portiere: azzurri interessati a Ochoa, ma il messicano vuole lasciare lo Standard Liegi solo a titolo definitivo

A poche settimane dall’inizio del campionato, il Napoli continua la propria ricerca al terzo portiere. Il club di Aurelio De Laurentiis resta interessato a Ochoa, numero uno messicano in forza allo Standard Liegi che ben ha fatto ai Mondiali di Russia con la propria nazionale. L’operazione resta complicata, anche perché stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, l’estremo difensore, il cui contratto è in scadenza nel 2019, non vorrebbe andare via in prestito, ma solo a titolo definitivo.