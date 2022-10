Napoli, ora sotto con il Liverpool per il primato

Napoli forza cinque: schiantati anche i Rangers Glasgow. Ora la squadra di Spalletti aspetta la sfida con il Liverpool

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Napoli di Spalletti non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e, dopo aver schiantato anche i Rangers attende ora il big match con il Liverpool.

Cinque su cinque per gli azzurri che sono sempre più primi in classifica e, guidati da uno straordinario Simeone, sono pronti per la delicata trasferta di Anfield che varrebbe primo posto ed en plein.