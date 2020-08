Napoli, parla l’agente di Mykolenko: «Interessa agli azzurri e a tanti top club»

L’agente di Vitaliy Mykolenko ha parlato del futuro del suo assistito che piace al Napoli

Sergiy Serebrennikov, agente di Vitaliy Mykolenko, difensore della Dinamo Kiev che piace al Napoli, ha parlato del futuro del calciatore ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Per me è assolutamente pronto per fare il salto in una grande lega. È ancora giovane, certo, e anche il campionato ucraino non è una competizione di primo livello, ma alla sua età è già un elemento importante nella nazionale. Chi cerca un difensore centrale, è meglio che guardi ad un’altra opzione. È un terzino sinistro ed è nato per ricoprire quel ruolo. Qui in Ucraina si legge moltissimo tra Mykolenko ed il Napoli, ma ad oggi non ho mai avuto contatti con loro. Posso dire con certezza che c’è molto interesse su Vitaliy, tanti club chiedono continuamente informazioni per lui. Per quanto riguarda il Napoli, però, ripeto: ad oggi non c’è nulla di concreto, non ho mai avuto contatti con il club azzurro».