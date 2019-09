Napoli, per Callejon futuro lontano? Ecco la possibile destinazione

Napoli, da decifrare il futuro di Callejon. Lui vorrebbe due anni di rinnovo, i partenopei ne offrono uno. L’idea MLS rimane sullo sfondo

L’edizione odierna di TuttoSport delinea alcune possibilità riguardanti il futuro di José Maria Callejon. Lo spagnolo è attualmente inserito al meglio nei meccanismi di Carlo Ancelotti, e per questo la società gli avrebbe avanzato una proposta di rinnovo annuale.

Condizione che, fa sapere il quotidiano, non soddisfa in pieno il calciatore che vorrebbe due anni di contratto. Per tale motivo nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo, lo spagnolo potrebbe volare negli Stati Uniti per un’esperienza in MLS.