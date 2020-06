Napoli, Politano e il gesto del silenzio: «Ho sbagliato, ho già chiesto scusa»

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato del gesto del silenzio dopo il rigore segnato nella finale di Coppa Italia

Dito davanti la bocca e indicare il silenzio. È stato il gesto di Matteo Politano dopo aver segnato il rigore nella finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Lo stesso esterno azzurro ha parlato di quella sua azione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

GESTO SBAGLIATO – «Il mio gesto dopo il rigore segnato in Coppa? Non ho fatto un bel gesto e dopo sono andato a chiedere scusa alla panchina della Juventus. Sono cose che non si dovrebbero fare».