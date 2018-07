Il Napoli è diventata la prima squadra al mondo ad aprire un proprio store sulla piattaforma di E-Comerce Amazon

Dopo il lancio della nuova maglia che ha diviso i tifosi partenopei a causa della pantera disegnata sulla divisa, il Napoli non si ferma e presenta una nuova iniziativa destinata ad essere emulata. Gli azzurri sono infatti la prima squadra al mondo ad avere un proprio store sulla piattaforma di Amazon disponibile sia in Italia che in Francia che in Germania e Spagna. L’obiettivo della società partenopea è di ampliare la collaborazione nel prossimo futuro anche al mercato Nord Americano. Grazie a questo importante e strategico accordo, il Napoli potrà essere più vicino alle decine di milioni di propri tifosi sparsi in tutto il mondo.

I tifosi azzurri potranno trovare da oggi sul brandstore Amazon del Napoli non solo i prodotti Kappa, ma un’intera gamma e un catalogo completo di prodotti realizzati su licenza Calcio Napoli. La pagina – rende noto il sito ufficiale del club partenopeo – sarà graficamente animata da contenuti, che saranno continuativamente creati e aggiornati, per essere sempre più vicini ai nostri tifosi. Il presidente De Laurentiis ha sottolineato che: «Il Napoli si colloca ormai stabilmente tra le prime 20 squadre del ranking UEFA, e può contare su oltre 40 milioni di tifosi e 120 milioni di simpatizzanti nel mondo. Per noi è molto importante metterli nella condizione di poter acquistare agevolmente i nostri prodotti e Amazon è straordinaria nella sua efficiente distribuzione e gestione degli ordini».