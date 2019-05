In casa Napoli tiene banco la questione relativa al futuro di Insigne. Domenica ultima partita al San Paolo?

Lorenzo Insigne via da Napoli? A porre questa domanda qualche mese fa, ci avrebbero presi per matti. Invece, dopo un ottimo inizio, condito anche da molte reti, negli ultimissimi mesi le sue prestazioni, condizionate anche da qualche infortunio, sono andate decisamente in calando. Per questo motivo, e non solo, in casa Napoli si sta ragionando sul futuro del numero 24.

Aurelio De Laurentiis non sarebbe infatti propenso ad assicurare ad Insigne un compenso stagionale maggiore e della cosa è stato già avvertito Mino Raiola, il super agente che da pochi mesi segue il giocatore. Come informa Il Mattino, quella di domenica contro l’Inter, potrebbe quindi rischiare di essere l’ultima partita del gioiello di Frattamaggiore con la maglia del Napoli al San Paolo.