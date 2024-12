Napoli Raspadori, si riapre la trattativa con la Juve? Si lavora a quello scambio

Napoli, si riapre alla cessione di Raspadori alla Juve? I partenopei ragionano sullo scambio con un calciatore bianconero

Come rivelato dal Corriere dello Sport, la Juve non avrebbe smesso di seguire Giacomo Raspadori. L’attaccante sta trovando poco spazio dal Napoli che, a differenza delle scorse settimane, si starebbe ora convincendo a cedere il giocatore.

Secondo il quotidiano, non sarebbe da escludere un possibile scambio con Danilo. Quello del brasiliano è un profilo che piace a Conte e il suo contratto in bianconero scadrà il prossimo giugno. Non è da escludere che, con l’acquisto di nuovi centrali, possa essere dato il via libera alla sua partenza anticipata.