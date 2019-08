Napoli, rebus attacco: cambio di obiettivo dopo il ko di Lozano?

Il Napoli è ancora in cerca di un attaccante. Lozano si è infortunato e adesso il club partenopeo potrebbe cambiare obiettivo

Ancelotti chiede a gran voce un attaccante. Sfumato Pepé, sempre più lontano James Rodriguez, sembrava dovesse essere Lozano il prescelto del Napoli, ma nelle ultime ore è sorto un problema: l’attaccante si è infortunato.

Il giocatore è sceso in campo in campionato contro il Den Haag ed è rimasto a terra dopo un intervento di Van Bakker. Bisogna valutare l’entità dell’infortunio prima di capire se possa rientrare ancora nei piani del Napoli, ma il tutto non dovrebbe essere in discussione.

Resta comunque molto forte la pista che porta a Llorente: lo spagnolo è svincolato e piace molto in casa azzurra, ma il problema è l’ingaggio. L’ex Juve chiede 4 milioni a stagione: troppo per i piani del club partenopeo.