Napoli, rinnovo Insigne: c’è l’ipotesi due stipendi

Il Napoli e Insigne lavorano al rinnovo di contratto: spunta una nuova ipotesi sullo stipendio del capitano azzurro

Il Napoli ha finalmente cominciato a lavorare per il rinnovo di Lorenzo Insigne che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. La scorsa settimana c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Pisacane, agente del capitano azzurro. Non si è parlato ancora di cifra, anche se l’intenzione del patron partenopeo è chiara: abbassare il monte ingaggi.

E, come riportato da Il Mattino, per Insigne si potrebbe far avanti anche l’ipotesi di due stipendi: uno se il Napoli dovesse conquistare la qualificazione in Champions League, e quindi avere più fondi, un altro che gli azzurri non dovessero centrare l’obiettivo.