Napoli, incontro per il rinnovo di Kvaratskhelia: vuole 8 milioni, aumentano le possibilità di un addio

Le ultime sul possibile rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano, con il Napoli. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, quella di oggi sarà una giornata importante per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. E’ infatti in programma a Milano incontro tra il ds Manna e l’agente del georgiano.

La richiesta per il rinnovo è di non meno di 8 milioni di euro a stagione. Aumentano dunque le possibilità di un addio al Napoli a fine stagione, se Aurelio De Laurentiis non dovesse aumentare la sua proposta.