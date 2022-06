Napoli, Santacroce su Ostigard: «Difensore vecchio stampo, cerca contatto fisico»

L’ex difensore del Napoli Santacroce ha parlato di Ostigard, ormai vicinissimo a vestire la maglia azzurra

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Ostigard, centrale ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra.

CARATTERISTICHE – «Mi piace perché per certi aspetti sembra un po’ un difensore vecchio stampo. Oggi che nessuno più o quasi è dedito alla marcatura a uomo lui è uno che ricerca il contatto fisico, anzi che si esalta proprio nelle situazioni di uno contro uno. Certo, un conto è giocare nel Genoa ed un altro sarà giocare nel Napoli».

PRESSIONE – «Innanzitutto, le pressioni saranno del tutto diverse. Dunque, Ostigard avrà bisogno di tempo per capire cosa significa giocare nel Napoli, ma allo stesso modo debbo dire che ha caratteristiche tali da poter infiammare il pubblico del San Paolo perché di sicuro non è uno che tira indietro la gamba».

IN COPPIA CON CHI – «Il discorso è un altro: tutti vorrebbero far coppia con Koulibaly, al suo fianco potrei giocare ancora anche io. Tecnicamente, in realtà, sarebbe più adatto con Rrahmani che è meno irruento e più riflessivo. Piuttosto, sono curioso di vedere Ostigard in una linea difensiva come quella del Napoli che guarda molto al pallone e meno agli avversari».