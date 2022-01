Napoli, Sconcerti esalta Osimhen: «Ha qualcosa di eccezionale, sa fare tutto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Mario Sconcerti ha esaltato le qualità dell’attaccante del Napoli Osimhen

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, confrontando Vlahovic e Haaland ha voluto menzionare anche Victor Osimhen.

LE PAROLE – «C’è un terzo ragazzo che ha qualcosa di eccezionale, parlo di Osimhen. Ha bisogno di più spazio di Vlahovic e Haaland, ma sa fare tutto. In area da fermo è quello che va più in alto. È meno disciplinato, ha i movimenti disordinati di Cerezo ed Asprilla, per questo poco prendibili. Ma è freddo al momento del tiro. Per me un grande giocatore appena disturbato dall’entropia».