Napoli, se la ride Spalletti: +12 in classifica e Gollini in arrivo

Napoli, è il momento degli azzurri di Luciano Spalletti: +12 in classifica sulla seconda e in arrivo il portiere Gollini

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, è il momento d’oro di un Napoli sempre più lanciato verso il terzo Scudetto della sua storia dopo le sconfitte delle milanesi nell’ultimo fine settimana.

+12 in classifica per gli uomini di Spalletti, pronto ad accogliere anche Pierluigi Gollini, in arrivo dopo lo scambio ormai definito con la Fiorentina che coinvolge anche Salvatore Sirigu.