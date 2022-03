Napoli, Di Lorenzo out un mese: due le opzioni per Spalletti

Luciano Spalletti perde per un mese Di Lorenzo: il suo Napoli ora ha due opzioni per la difesa nelle prossime gare

Spalletti dovrà trovare soluzioni per sostituire Di Lorenzo. Il Napoli è chiamato a partite importanti per continuare a lottare per lo Scudetto.

L’allenatore azzurro ha due opzione per sostituire l’esterno: Malcuit e Zanoli, i due nomi su cui punterà il tecnico, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.