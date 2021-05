Napoli, Spalletti pazzo degli azzurri: ha visto tutte le partite in tv

Luciano Spalletti pazzo per il Napoli e per i talenti degli azzurri: l’allenatore ha visto tutte le partite

Luciano Spalletti è a un passo dal sedersi sulla panchina del Napoli. La trattativa sarebbe ai dettagli, con il club partenopeo che ha inviato tutti i documenti ai legali dell’allenatore.

Il tecnico sarebbe pazzo per gli azzurri e per i tanti talenti in rosa e, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, avrebbe visto tutte le partite del Napoli in tv godendo dell’ottimo gioco di quelli che potrebbero essere i suoi prossimi calciatori.