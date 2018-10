Napoli, difesa colabrodo: peggio solo quella di Donadoni

Capitolo difesa, numeri allarmanti per il Napoli targato Carlo Ancelotti: ha fatto peggio solo Roberto Donadoni

Sabato è terminato 3-1 lo scontro diretto tra Juventus e Napoli, sconfitta sonora per i partenopei all’Allianz Stadium. E’ il secondo ko stagionale per gli azzurri, dopo il 3-0 contro la Sampdoria, e scatta l’allarme difesa di Carlo Ancelotti: come sottolineato da Il Mattino, solo la formazione di Roberto Donadoni nel 2009-2010 ha fatto peggio…

Il club campano ha subito dieci reti nelle prime sette partite: più di un gol a partite, statistiche nettamente superiori ai dati registrati da Maurizio Sarri. Ospina ne ha subiti nove, Karnezis appena uno, ma a preoccupare è la fase difensiva in generale: tarda ad arrivare l’intesa su movimenti e posizionamenti, con Ancelotti che non è riuscito a trovare una soluzione per difendere la porta azzurra nonostante i continui ricambi nel quartetto arretrato.