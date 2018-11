Napoli-Stella Rossa highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Per la quinta giornata della UEFA Champions League 2018/2019, si sfidano Napoli e Stella Rossa mercoledì 28 novembre allo stadio «San Paolo» alle ore 21.00. Partita chiave per i campani in vista degli ottavi. La squadra di mister Ancelotti per qualificarsi dovrebbe battere la Stella Rossa, sperando che il PSG non batta il Liverpool. In tal caso gli azzurri salirebbero a quota 9 classifica ed avrebbero un miglior risultato nei confronti del Paris Saint Germain avendo segnato 2 gol in Francia a fronte del gol subito a Napoli.

L’arbitro designato per la sfida è il direttore di gara spagnolo Manzano. Ecco gli highlights di Napoli-Stella Rossa:

NAPOLI-STELLA ROSSA 3-1 – El Fardou accorcia le distanze! Distrazione fatale per Mario Rui e la Stella Rossa prova a rientrare nel match

NAPOLI-STELLA ROSSA 3-0 – Mertens, e sono tre! Assist in verticale fantastico da parte di Hamsik, il belga controlla e insacca per il 3-0

NAPOLI-STELLA ROSSA 2-0 – Mertens raddoppia scaricando in rete sulla sinistra! Il belga ccoglie un ottimo traversone messo in mezzo da Fabian Ruiz.

NAPOLI-STELLA ROSSA 1-0 – Kalidou Koulibaly gira di testa il cross arrivato in area ma Milan Borjan para soprattutto grazie ai suoi riflessi. Napoli sta per battere un calcio d’angolo. Occasionissima!

NAPOLI-STELLA ROSSA 1-0 – Hamsik porta in vantaggio il Napoli con un bel gol sugli sviluppi del corner

NAPOLI-STELLA ROSSA 0-0 – Al 7′ Mertens di tacco per poco non trova il gol del vantaggio!

