Napoli, la pubalgia ferma ancora Milik

Napoli, ancora uno stop per l’attaccante azzurro che ha subito un riacutizzarsi della pubalgia che già lo aveva fermato in estate

Non c’è pace per Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli ha accusato ancora problemi fisici. Come riporta Il Corriere dello Sport il polacco ha avuto un riacutizzarsi di un vecchio problema inguinale, lo stesso che lo ha costretto allo stop in estate al termine della tournée del Napoli negli Stati Uniti.

L’attaccante ha risposto comunque presente alla chiamata della Nazionale anche se molto probabilmente non scenderà in campo. Difficile stabilire i tempi di recupero che saranno più chiari al termine della prima settimana di trattamenti.