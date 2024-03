Napoli Torino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Torino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Napoli Torino apre questa sera la 28ª giornata di Serie A. La squadra di Calzona cerca di dare continuità agli ultimi risultati positivi in campionato, ultima la vittoria in casa contro la Juventus. I granata invece vogliono trovare un successo importante per il morale e per provare a tenersi aggrappati al sogno Europa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Napoli-Torino: orario e dove vederla

Napoli-Torino gara delle ore 20:45 del venerdì, che aprirà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Allo Stadio Maradona sarà trasmessa verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.