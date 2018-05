Napoli, striscione di protesta: «Sono gli arbitri a parametro zero il vero affare» – FOTO

Protesta dei tifosi del Napoli prima della sfida con il Torino. Cori e striscioni contro la Juventus e gli arbitri: le ultimissime

Grandi proteste in casa Napoli dopo Inter-Juventus. I tifosi azzurri hanno deciso di inscenare una protesta quest’oggi, in occasione della gara interna con il Torino in programma alle ore 15, con cori e striscioni contro la Juve e contro la classe arbitrale, colpevole, secondo gli azzurri, di aver favorito la Juventus e di aver aiutato i bianconeri a vincere il campionato (non ancora aritmeticamente vinto, manca una vittoria).

«Stagione 2018-2019: a parametro zero sono gli arbitri l’affare vero» recita uno striscione fuori dal San Paolo. Annunciata una calda protesta anche durante la gara con il Torino. Atmosfera surriscaldata dunque al San Paolo dopo la sconfitta degli azzurri in casa della Fiorentina che ha compromesso il cammino della formazione di Maurizio Sarri verso uno storico Scudetto. Gli azzurri hanno scelto il loro nemico: gli arbitri e la Juve.