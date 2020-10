Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra

Ottime notizie per il Napoli: l’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra non ha trovato casi positivi al COVID-19

Ottime notizie per il Napoli e Gattuso in vista del match di domani contro il Benevento. L’ultimo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra non ha riscontrato casi di positività al Coronavirus.

Un’altra bella notizia dopo il doppio tampone negativo di Elmas e Zielinski. Ora Gattuso potrà contare sull’intera rosa.