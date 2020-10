Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata

Il Napoli ha comunicato la negatività al Coronavirus di tutti i tamponi effettuati questa mattina. Nessuna notizia su Zielinski ed Elmas

Sono tutti negativi al Coronavirus i tamponi effettuati stamattina e processati in casa Napoli. Nessun nuovo positivo dunque mentre non ci sono notizie di guarigione per Elmas e Zielinski.

Intanto è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per la gara contro la Juve: sconfitta 0-3 a tavolino per i partenopei a cui si aggiunge un punto di penalizzazione per gli azzurri.