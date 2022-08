Napoli Zerbin, futuro in prestito per l’esterno: occasione per Lecce e Sassuolo

Alessio Zerbin è destinato a lasciare Napoli in prestito, l’esterno ha bisogno di giocare e la A potrebbe essere un’occasione buona per lui

Si è guadagnato categoria dopo categoria la Serie A e ora ha avuto la possibilità di fare il precampionato con il Napoli. Stiamo parlando di Alessio Zerbin. Qualche anno fa era in D nel Gozzano, poi la scalata in C fino alle ottime stagioni in B con il Frosinone. Le porte della Serie A per lui si sono aperte in questa stagione, perché gli azzurri stanno pensando di darlo in prestito.

Al momento è corsa tra Lecce e Sassuolo, due squadre che puntano tanto sulla qualità nelle corsie esterne. Potrebbe essere un’occasione low cost per entrambe le formazioni visto che potrebbe arrivare in prestito. Lo scrive il Corriere dello Sport.